Incendies de forêt dans le nord-est du Japon : plus de 1 600 hectares de terres ont été ravagés

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Des incendies de forêt dans la préfecture d’Iwate, dans le nord-est du Japon, continuaient de se propager, ayant déjà ravagé environ 1 620 hectares à 6 heures lundi.

Les feux, qui touchent la commune d’Ôtsuchi, mobilisent près de 1 500 pompiers et autres intervenants, mais aucun signe de maîtrise n’est pour l’instant en vue, selon les autorités locales.

Des ordres d’évacuation concernent environ 1 500 foyers, soit quelque 3 200 habitants, ce qui représente près de 30 % de la population de la commune.

À 19 heures dimanche, environ 200 personnes avaient trouvé refuge dans sept centres d’évacuation. Un centre supplémentaire, permettant d’accueillir les animaux de compagnie, a été ouvert le même jour.

Les incendies ont été détectés pour la première fois mercredi dans des zones forestières montagneuses : un foyer a été signalé vers 13 h 50 dans le district de Kozuchi, et un autre vers 16 h 30 dans celui de Kirikiri.

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