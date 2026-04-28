Record du nombre de touristes médicaux en Corée du Sud, dont les visiteurs japonais

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Le nombre de touristes médicaux étrangers en Corée du Sud — notamment pour des soins esthétiques — a bondi de 71,9 % en 2025 par rapport à l’année précédente, atteignant environ 2,01 millions, un record historique, a annoncé le gouvernement sud-coréen. Les Japonais arrivent en deuxième position derrière les Chinois.

Le nombre de visiteurs japonais s’est élevé à environ 600 000, en hausse de 36,0 %, représentant 29,8 % du total, selon le ministère de la Santé. Les touristes médicaux chinois étaient quant à eux environ 620 000.

Par type de soins, 62,9 % des visiteurs — la part la plus importante — se sont rendus en Corée du Sud pour des traitements dermatologiques, tandis que 11,2 % y ont eu recours pour des soins orthopédiques.

La Corée du Sud bénéficie actuellement de bonnes relations avec le Japon, tout en ayant supprimé, depuis septembre dernier, l’obligation de visa de court séjour pour les groupes de touristes chinois. La popularité de la culture populaire sud-coréenne, notamment la K-pop, ainsi que des produits cosmétiques du pays, expliquerait également l’augmentation du nombre de visiteurs.

Selon une estimation de l’Institut coréen d’économie industrielle et du commerce, organisme public, les 2,01 millions de visiteurs étrangers et leurs accompagnants ont dépensé environ 12 500 milliards de wons (7,2 milliards d’euros) lors de leur séjour en Corée du Sud, dont quelque 3 300 milliards de wons (1,9 milliard d’euros) pour les dépenses médicales.

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