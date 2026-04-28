Des robots humanoïdes commenceront à travailler à l’aéroport de Haneda

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Japan Airlines (JAL) et GMO AI & Robotics Corp., une filiale de GMO Internet Group, ont annoncé une expérimentation visant à utiliser des robots humanoïdes pour les opérations au sol à l’aéroport de Haneda.

Ce test, d’une durée d’environ trois ans, débutera le mois prochain. Il a pour objectif de réduire les besoins en main-d’œuvre et d’alléger la charge de travail des employés, dans un contexte de pénurie aiguë de personnel dans le secteur.

Dans cette expérimentation annoncée lundi, deux robots fabriqués en Chine effectueront des tâches telles que le transport de conteneurs et la manipulation des leviers servant à les sécuriser. À terme, il est prévu de leur permettre de fonctionner de manière autonome, afin d’élargir la gamme des opérations qu’ils pourront accomplir.

Japan Airlines emploie environ 4 000 personnes pour les opérations au sol, qui impliquent souvent des interventions dans des espaces restreints. L’entreprise a décidé de tester des robots humanoïdes afin de gagner en efficacité tout en s’appuyant sur ses infrastructures existantes.

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