Le ministère des Finances appelle à augmenter la part des frais médicaux à la charge des patients âgés

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Le ministère des Finances a appelé mardi à l’élaboration d’une feuille de route visant à augmenter la part des frais médicaux à la charge des patients âgés de 70 ans ou plus, afin d’alléger le poids des cotisations d’assurance maladie supportées par la population active.

Cette feuille de route, destinée à harmoniser à terme leur taux de reste à charge à un niveau uniforme de 30 %, devrait être élaborée, a indiqué le ministère lors d’une réunion d’un sous-comité du Conseil du système budgétaire, organe consultatif auprès du ministre des Finances.

Le gouvernement prévoit de fixer les détails de cette réforme d’ici la fin de l’exercice fiscal 2026.

Dans le cadre du système public d’assurance maladie, les personnes de moins de 70 ans doivent en principe assumer 30 % des frais médicaux. En revanche, ce taux est actuellement de 10 % ou 20 % pour les personnes âgées de 70 ans ou plus, sauf si leurs revenus sont comparables à ceux de la population active.

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