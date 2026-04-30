Plus de 3 800 Japonais distingués par le gouvernement, dont le créateur de « Gundam »

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Le gouvernement a publié mercredi la liste des 3 875 personnes récompensées lors des distinctions honorifiques de ce printemps 2026 pour leurs contributions exceptionnelles à la société japonaise.

Parmi elles, le réalisateur d’animation Tomino Yoshiyuki, âgé de 84 ans, connu notamment pour la série Mobile Suit Gundam, recevra l’Ordre du Soleil levant, Rayons d’or avec ruban de cou. « Je suis vraiment heureux d’être honoré de cette manière », a-t-il déclaré, ajoutant : « De nombreux membres du personnel créent nos œuvres à la main, et je joue essentiellement un rôle en arrière-plan. »

Le Grand Cordon de l’Ordre du Soleil levant sera décerné à dix personnes, dont l’ancien ministre des Affaires intérieures et des Communications Satô Tsutomu (73 ans), l’ancien ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie Nakagawa Masaharu (75 ans), l’ancien ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales Nemoto Takumi (75 ans), ainsi que Nisaka Yoshinobu (75 ans), ancien gouverneur de la préfecture de Wakayama, dans l’ouest du pays.

L’ancien directeur du Bureau de la législation du Cabinet, Kondô Masaharu (70 ans), recevra quant à lui le Grand Cordon de l’Ordre du Trésor sacré.

Le nombre de femmes distinguées lors de ces décorations de printemps 2026 s’élève à 445, soit 11,5 % du total. Parmi elles figure notamment la mangaka Satonaka Machiko (78 ans), auteure de plus de 500 œuvres, qui recevra également l’Ordre du Soleil levant, Rayons d’or avec ruban de cou.



Tomino Yoshiyuki, créateur de la série Mobile Suit Gundam



Satô Tsutomu, ancien ministre des Affaires intérieures et des Communications



La mangaka Satonaka Machiko

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