Le secrétaire américain à la Défense soutient le Japon dans l’augmentation de ses dépenses militaires

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Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a exprimé son soutien aux projets du Japon d’augmenter ses dépenses militaires dans un document soumis avant une audition au Congrès mercredi.

« Le Japon reconnaît clairement lui aussi l’environnement de menaces auquel nous sommes tous confrontés et a indiqué qu’il augmenterait ses dépenses de défense et alignerait ses investissements en conséquence », a-t-il déclaré dans ce document adressé à la commission des forces armées de la Chambre des représentants. « Nous continuerons à encourager et à travailler avec Tokyo dans ce sens. »

Le secrétaire à la Défense a qualifié Israël, la Corée du Sud, la Pologne, la Finlande et les pays baltes d’« alliés modèles », sans inclure le Japon dans cette catégorie.

Dans sa stratégie de défense nationale publiée en janvier, l’administration du président Donald Trump a défini les « alliés modèles » comme des pays respectant les niveaux de dépenses militaires jugés nécessaires, et n’a cité qu’Israël.

Les États-Unis demandent par ailleurs à ses alliés de porter leurs dépenses de défense à 5 % de leur produit intérieur brut, qualifiant cet objectif de « nouvelle norme mondiale en matière de dépenses militaires ».

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