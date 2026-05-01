Un homme recherché à Tokyo après une attaque au marteau sur deux lycéens

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La police a placé jeudi un homme de 44 ans sur la liste des personnes recherchées, après qu’il a attaqué au marteau deux lycéens et projeté du liquide sur des policiers intervenus sur place, dans la ville de Fussa, à Tokyo, mercredi matin.

L’individu, Takabayashi Teruyuki, mesure environ 1,73 mètre, a une carrure robuste, et portait un sweat-shirt gris et un pantalon de survêtement, tout en transportant un sac noir.

La police mène des recherches dans la capitale et les préfectures voisines et appelle le public à fournir toute information utile.

Takabayashi est soupçonné d’avoir frappé à plusieurs reprises au visage un lycéen de 17 ans avec un marteau, entre 7 h 15 et 7 h 25 mercredi, devant un restaurant situé en face de son domicile. L’agression s’est produite dans un quartier résidentiel à environ 700 mètres au nord-ouest de la gare de gare de Fussa.

Le suspect s’était retranché à son domicile (photo ci-dessous), mais lorsque la police a fait irruption à l’intérieur environ quatre heures et demie plus tard, il avait déjà pris la fuite. Il aurait quitté les lieux par une porte arrière vers 8 heures du matin.

(Mise à jour : L’homme a été arrêté vendredi après-midi dans la ville de Narashino, dans la préfecture de Chiba. Il est suspecté de tentative de meurtre.)

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