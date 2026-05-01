Un homme suspecté d’avoir incinéré sa femme dans un zoo de Hokkaidô

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La police a arrêté jeudi un homme soupçonné d’avoir brûlé le corps de son épouse dans un incinérateur sur son lieu de travail, le Zoo d’Asahiyama, dans la ville d’Asahikawa, sur l’île de Hokkaidô.

L’homme arrêté, Suzuki Tatsuya, 33 ans, est un employé de la municipalité d’Asahikawa, qui gère ce zoo très populaire. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés concernant la dégradation du corps de son épouse.

Suzuki est soupçonné d’avoir transporté le corps de sa femme, Yui, également âgée de 33 ans, jusqu’au zoo et de l’avoir incinéré aux alentours du 31 mars.

Le suspect a également fait des déclarations laissant entendre qu’il aurait tué son épouse. La police poursuit son enquête, notamment sur les motivations, en envisageant également des poursuites pour meurtre.

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