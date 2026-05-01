La star de tennis Nishikori Kei annonce prendre sa retraite après la saison en cours

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La star japonaise du tennis professionnel Nishikori Kei a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux qu’il mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison en cours. Ancien numéro 4 mondial en simple masculin, aujourd’hui âgé de 36 ans, il a écrit : « En repensant à toute ma carrière jusqu’à présent, je peux dire avec fierté que j’ai tout donné. »

Détenteur de 12 titres — un record pour un joueur japonais, hommes et femmes confondus —, Nishikori souffre depuis plusieurs années de nombreux problèmes physiques, dont une opération de la hanche en janvier 2022 qui l’a éloigné du circuit. Son classement a depuis chuté à un niveau rendant difficile sa participation aux tournois principaux.

Né dans la préfecture de Shimane, il a commencé le tennis à l’âge de 5 ans. À 13 ans, il est parti s’entraîner à l’IMG Academy, en Floride. Il est devenu professionnel en 2007 et, dès 2008, à 18 ans, il remportait son premier titre au tournoi de Delray Beach.

Connu pour son célèbre « Air Kei », un coup puissant exécuté en suspension afin de frapper la balle à un point élevé, Nishikori a marqué l’histoire du tennis japonais. En mai 2014, il est devenu le premier Japonais à intégrer le top 10 mondial masculin, et la même année, le premier à atteindre une finale de Grand Chelem en simple, à l’US Open. Lors des Jeux olympiques de Rio 2016, il a décroché la médaille de bronze, la première pour le Japon en 96 ans.

Tout au long de sa carrière, il a été freiné par des blessures à répétition, comme une fracture de fatigue au coude droit en 2009 nécessitant une opération. En 2022, il n’a disputé aucun match et est même sorti du classement mondial, avant de revenir à la compétition en 2023. Il a participé aux Jeux olympiques de Paris 2024 et, en janvier 2025, a atteint la finale de l’Open de Hong Kong, retrouvant ainsi une place parmi les 100 meilleurs joueurs mondiaux.

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