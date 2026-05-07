Le Japon veut généraliser le télépéage sur toutes les routes d’ici 2030

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Au Japon, les péages autoroutiers sont progressivement remplacés, à un rythme accéléré, par des dispositifs réservés aux véhicules équipés du système de télépéage (ETC).

Le nombre d’échangeurs n’acceptant plus les paiements en espèces ou par carte de crédit augmente chaque année. Les exploitants d’autoroutes visent à convertir la quasi-totalité des quelque 1 500 postes de péage du pays en dispositifs exclusivement ETC d’ici 2030.

L’introduction de voies réservées au télépéage vise à fluidifier le trafic et à réduire les besoins en main-d’œuvre.

D’après une feuille de route annoncée en décembre 2020, le ministère des Transports prévoit de déployer en priorité ces dispositifs dans les grandes zones métropolitaines de Tokyo, Chûkyô (autour de Nagoya) et Kinki (autour d’Osaka), avec pour objectif une généralisation à l’échelle nationale d’ici l’exercice 2030 (qui s’achève en mars 2031).

En février de cette année, le taux d’utilisation des voies ETC atteignait 95,8 % auprès des six principaux opérateurs autoroutiers du pays : East Nippon Expressway Company, Central Nippon Expressway Company, West Nippon Expressway Company, Metropolitan Expressway Company, Hanshin Expressway Company et Honshu-Shikoku Bridge Expressway Company.

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