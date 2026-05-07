Une rencontre possible entre les ministres des Affaires étrangères japonais et russe en juillet

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Le sénateur Suzuki Muneo, membre du parti au pouvoir (PLD), a fait savoir — citant un haut diplomate russe — que Moscou pourrait organiser en juillet une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Suzuki a rencontré lundi à Moscou Andrey Rudenko, vice-ministre russe des Affaires étrangères chargé de l’Asie, ainsi que d’autres responsables.

Selon lui, Rudenko a indiqué que la Russie serait disposée à organiser, si le Japon le souhaite, une réunion entre le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov et son homologue japonais Motegi Toshimitsu en juillet, en marge d’une série de réunions ministérielles liées à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, prévues aux Philippines.

Toujours selon Suzuki, la partie russe n’envisage pas d’assortir une telle rencontre de conditions préalables, comme la levée par le Japon des sanctions imposées à la Russie à la suite de son invasion de l’Ukraine.

Si elle se concrétise, une réunion entre Motegi et Lavrov constituerait la première rencontre entre ministres des Affaires étrangères japonais et russe depuis le début de l’offensive militaire à grande échelle lancée par la Russie contre l’Ukraine en février 2022.



Suzuki Muneo

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