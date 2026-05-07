Réguler les réseaux sociaux : le Japon et l’UE s’accordent pour renforcer leur coopération

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Le Japon et l’Union européenne ont convenu mardi de renforcer leur coopération en matière de régulation des réseaux sociaux et des autres plateformes en ligne.

Cet accord a été conclu lors de la quatrième réunion ministérielle du cadre de partenariat numérique Japon–UE, tenue à Bruxelles. Il prévoit que les autorités de régulation des deux parties intensifient leurs échanges sur les mesures à prendre contre les contenus illégaux et sur la transparence des règles d’application.

Côté japonais, le ministre des Afaires intérieures et des Communications Hayashi Yoshimasa, le ministre chargé de la Transformation numérique Matsumoto Hisashi et le vice-ministre parlementaire de l’Industrie Ochi Toshiyuki ont participé à la réunion.

La déclaration conjointe adoptée à cette occasion appelle à un renforcement de la coopération entre le Japon et l’Union européenne dans des domaines jugés essentiels au regard de la sécurité économique, tels que les flux de données et les infrastructures de communication, mais aussi l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et d’autres technologies de pointe.

Lors d’une conférence de presse, Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, a souligné que la coopération avec des pays partageant les mêmes valeurs, comme le Japon, était indispensable.

De son côté, Hayashi Yoshimasa a insisté sur la nécessité de protéger les mineurs en ligne, estimant qu’il s’agit d’un « constat partagé entre le Japon et l’UE », et a ajouté vouloir « suivre de près les discussions en cours dans l’UE afin d’y répondre de manière appropriée ».

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