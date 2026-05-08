Nissan compte supprimer 10 % de ses effectifs en Europe

Actualités

Nissan envisage de supprimer environ 10 % de ses effectifs en Europe dans le cadre de sa restructuration, selon le Financial Times dans son édition en ligne de mardi.

Le constructeur japonais emploie actuellement environ 9 300 personnes en Europe. D’après le journal, l’entreprise prévoirait de supprimer environ 900 postes, principalement parmi le personnel administratif, au Royaume-Uni, en Espagne et dans d’autres pays.

Un responsable des relations publiques de Nissan a indiqué mardi que l’entreprise avait commencé des discussions avec ses employés européens dans le cadre de son plan mondial de restructuration. La fermeture partielle d’un entrepôt à Barcelone serait également à l’étude.

Le responsable a également révélé que Nissan prévoyait de regrouper deux lignes de production dans son usine de Sunderland afin d’améliorer le taux d’utilisation du site. Selon certaines informations, le constructeur envisagerait aussi d’exploiter ses capacités excédentaires via des partenariats avec des entreprises extérieures.

Nissan poursuit actuellement un plan de redressement comprenant la suppression d’environ 20 000 emplois et la consolidation de ses usines à l’échelle mondiale, en réponse à la dégradation de ses résultats financiers.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]