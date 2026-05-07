Mort d’un enfant à Kyoto : le père adoptif arrêté pour meurtre

Actualités

La police a émis mercredi un nouveau mandat d’arrêt à un homme de 37 ans soupçonné d’avoir tué son fils de 11 ans, dont le corps avait été retrouvé en avril dans une zone forestière de la municipalité de Nantan, dans la préfecture de Kyoto.

Le père, initialement arrêté le 16 avril pour abandon de cadavre concernant son fils, Adachi Yuki, est désormais soupçonné de l’avoir tué dans des toilettes publiques de la ville, situées à environ deux kilomètres de leur domicile, dans la matinée du 23 mars.

« J’ai tué Yuki en l’étranglant avec mes deux mains », a-t-il déclaré, reconnaissant les faits, selon des sources proches de l’enquête.

Lors d’un interrogatoire volontaire avant sa première arrestation, le père aurait expliqué qu’il s’était disputé avec son fils, qu’il s’était mis en colère à cause de ses paroles et qu’il l’avait étranglé sous le coup de l’impulsion.

Selon la police préfectorale de Kyoto, le suspect, également nommé Adachi Yûki, était le père adoptif de l’enfant sur le registre familial. Les prénoms du père et du fils s’écrivent de la même manière en anglais, mais diffèrent en japonais, tant à l’écrit qu’à la prononciation.

Le matin du 23 mars, la mère avait vu pour la dernière fois l’enfant prendre son petit-déjeuner à la maison avant sa disparition. Son corps a été retrouvé le 13 avril dans une forêt située à environ huit kilomètres au nord-est du domicile. L’autopsie n’avait initialement pas permis de déterminer la cause du décès, mais des examens complémentaires ont ensuite révélé une possible asphyxie.

Le 16 avril, la police avait arrêté le suspect pour abandon de cadavre. Selon l’enquête, il aurait transporté le corps en voiture et l’aurait déplacé temporairement à plusieurs endroits avant de l’abandonner dans la forêt.

Le parquet de Kyoto avait ensuite décidé de ne pas engager immédiatement de poursuites pour ce chef d’accusation.

Au début de la disparition, le père avait affirmé avoir déposé l’enfant près de son école avant de perdre sa trace. Toutefois, les caméras de surveillance de l’établissement n’ont jamais montré l’enfant. Selon la police, le suspect s’était bien rendu près de l’école, mais sans faire descendre l’enfant, avant de se diriger vers les toilettes publiques où le meurtre aurait été commis. Les enquêteurs ont procédé à une inspection détaillée des lieux afin de poursuivre leurs investigations.



Les toilettes publiques où a eu lieu le meurtre

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]