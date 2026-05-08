Hantavirus : un risque faible de propagation au Japon, selon le ministère de la Santé

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Le ministère de la Santé a déclaré mercredi que le risque de propagation du hantavirus au Japon par transmission interhumaine restait faible, même si des passagers infectés provenant d’un navire de croisière lié à une récente flambée épidémique entraient dans le pays.

Le ministère a appelé la population à garder son calme après la mort de trois personnes dans une épidémie présumée de hantavirus à bord d’un paquebot naviguant dans l’Atlantique. Un ressortissant japonais figure parmi les passagers du navire.

Les hantavirus se transmettent principalement par les excréments de rongeurs infectés. Selon le ministère, l’infection peut provoquer des symptômes tels que de la fièvre et de la toux, avec un taux de mortalité d’environ 40 à 50 %.

Le ministère a précisé que la transmission d’une personne à l’autre n’a été observée que pour certains types de hantavirus et qu’aucun cas confirmé n’a jusqu’à présent été recensé au Japon.

Les autorités sanitaires avertissent désormais les voyageurs dans les stations de quarantaine des risques liés au virus et demandent aux personnes présentant des symptômes inhabituels de vérifier si elles ont eu des contacts avec des rongeurs et de consulter un médecin si nécessaire.

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