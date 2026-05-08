Accident mortel de minibus au nord-est du Japon : le conducteur a été arrêté

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Un lycéen de 17 ans est décédé mercredi dans un accident de minibus survenu sur l’autoroute Ban-Etsu Expressway, dans la ville de Kôriyama, au nord-est du Japon.

L’accident a impliqué plusieurs véhicules, dont le minibus, et a fait au total vingt blessés.

La victime décédée faisait partie des passagers du minibus, qui a percuté une glissière de sécurité sur la voie en direction de Tokyo, près de l’échangeur de Bandai-atami Interchange. Le jeune homme a été éjecté sur la voie opposée et son décès a été constaté sur place. Il est mort d’une hémorragie.

La police préfectorale de Fukushima a arrêté jeudi le conducteur du minibus,, un homme de 68 ans, pour conduite négligente ayant entraîné mort et blessures.

Le suspect a reconnu les faits et aurait déclaré à la police : « J’ai été trop optimiste concernant la vitesse. » Il est soupçonné d’avoir perdu le contrôle du minibus vers 7 h 40 mercredi matin, provoquant une collision avec plusieurs éléments, dont la glissière de sécurité, causant la mort du lycéen et blessant dix-sept autres personnes.

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