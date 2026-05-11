70 ans de relations entre le Japon et le Maroc : les deux pays s’accordent pour coopérer autour du phosphate naturel

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Le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, et son homologue marocain, Nasser Bourita, se sont accordés vendredi pour renforcer les relations bilatérales, principalement dans le domaine économique, alors que cette année marque le 70e anniversaire de l’établissement des liens diplomatiques entre les deux pays.

Lors d’une visioconférence, les deux ministres ont convenu de coopérer en vue de bâtir une relation fondée sur des intérêts communs autour du phosphate naturel, un minerai utilisé dans les engrais agricoles ainsi que dans les matériaux destinés aux semi-conducteurs. Le Maroc figure parmi les États les plus riches en ressources de ce type et abrite environ 70 % des réserves mondiales de phosphate naturel.

Ils ont également échangé sur la situation au Moyen-Orient.

Motegi et Bourita ont adopté un communiqué conjoint actant la décision « d’institutionnaliser un dialogue stratégique » entre les deux pays à travers des consultations politiques régulières.

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