Nintendo élève le prix de la Switch 2 de 10 000 yens

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Nintendo a fait savoir vendredi qu’il augmenterait de 10 000 yens (55 euros) le prix de sa Switch 2, qui passera à 59 980 yens (325 euros) à partir du 25 mai.

Le géant japonais du jeu vidéo prévoit également que les ventes de la console durant l’exercice fiscal 2026, qui s’achèvera en mars prochain, diminueront de 16,9 % sur un an pour atteindre 16,5 millions d’unités. Les ventes de la Switch 2, sortie en juin dernier, avaient atteint 19,86 millions d’exemplaires durant l’exercice 2025.

Nintendo a par ailleurs annoncé un chiffre d’affaires consolidé record de 2 313 milliards de yens (12,55 milliards d’euros) pour l’exercice 2025, en hausse de 98,6 % par rapport à l’année précédente, porté par les fortes ventes de la Switch 2. C’est la première fois que les ventes annuelles de l’entreprise dépassent les 2 000 milliards de yens.

Le bénéfice net du groupe a également progressé de 52,1 %, atteignant 424 milliards de yens (2,3 milliards d’euros).

En revanche, Nintendo prévoit pour l’exercice 2026 une baisse de 11,4 % de son chiffre d’affaires, à 2 050 milliards de yens, ainsi qu’un recul de 26,9 % de son bénéfice net, à 310 milliards de yens.

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