Un groupe de descendants d’Aïnous réclame les restes de 279 ancêtres

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Un groupe de descendants d’indigènes aïnous de Hokkaidô, dans le nord du Japon, a engagé une action en justice afin d’obtenir la restitution des ossements de 279 ancêtres conservés dans un établissement public.

La plainte a été déposée vendredi devant le tribunal du district de Sapporo par un groupe de descendants d’Aïnous vivant dans leurs villages traditionnels, appelés kotan, dans la ville de Shinhidaka et ses environs. Ce groupe, nommé « Tribu aïnou Shibechari », a été fondé en 2019.

Les restes concernés sont conservés dans un mémorial situé au sein du centre Upopoy, un complexe national consacré à la culture aïnoue et géré par le ministère du Territoire.

Dans leur plainte, le groupe explique que le peuple aïnou a pour coutume d’organiser les funérailles et les enterrements au sein des kotan, et qu’il n’existe pas, dans leur conception, de droit de propriété individuel sur les restes humains.

Selon les plaignants, le droit international reconnaît aux communautés des kotan le droit de prendre en charge ces restes. Ils estiment que ce droit leur revient en tant que descendants des défunts.

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