Suzuki Kôji, auteur de « Ring » et « Dark Water », est décédé à 68 ans

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Suzuki Kôji, l’écrivain connu notamment pour ses romans d’horreur, dont Ring est décédé vendredi dans un hôpital de Tokyo. Il avait 68 ans.

En 1990, il avait fait ses débuts comme romancier avec Rakuen (non traduit en français) œuvre récompensée par un prix d’excellence du Prix japonais du roman fantastique.

Publié en 1991, Ring a été adapté au cinéma au Japon comme à l’étranger, rencontrant un immense succès. Suzuki s’était ainsi imposé comme l’une des figures majeures du boom de l’horreur japonaise.

Ses œuvres ont été saluées aussi bien au Japon qu’à l’international. Double Hélice a reçu au Japon le prix littéraire des nouveaux auteurs Prix littéraire Eiji Yoshikawa, tandis que Edge (non traduit en français) a remporté aux États-Unis le Shirley Jackson Award.

Parmi ses autres œuvres majeures figurent Dark Water et Ring Zéro.

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