Une mer de roses au cœur de Tokyo : le parc Kyû-Furukawa au printemps

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Le parc de Kyû-Furukawa est un petit havre de paix assez particulier de la mégalopole nippone, car on peut y admirer en même temps un jardin japonais et un autre de type occidental. Il s’y trouve également une grande demeure conçue par l’architecte anglais Josiah Conder en 1917.

Mais la période actuelle est également une bonne raison de s’y rendre : une centaine de variétés de roses attendent de vous charmer de leurs vives couleurs. Jusqu’à la fin juin environ.

Parc de Kyû-Furukawa

Adresse : 1-27-39 Nishigahara, Kita-ku, Tokyo

Accès : 7 minutes à pied de la gare de Kami-Nakasato (ligne JR Keihin-tôhoku) / 7 minutes à pied de la station de métro Nishigahara (ligne Tokyo metro Namboku) / 15 minutes à pied de la gare Komagome (ligne JR Yamanote)

Horaires : de 9 h à 17 h

Tarifs : 150 yens

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