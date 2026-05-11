La Première ministre japonaise pourrait demander à la population d’économiser de l’énergie

Actualités

La Première ministre Takaichi Sanae a laissé entendre lundi que son gouvernement pourrait appeler la population à économiser l’énergie, dans un contexte d’inquiétudes concernant l’approvisionnement liées à la guerre en Iran.

« Nous n’excluons aucune possibilité et nous réagirons avec flexibilité » face à la situation, a-t-elle déclaré lors d’une réunion de la commission d’audit de la Chambre des conseillers, la chambre haute du Parlement.

Elle a toutefois ajouté : « Nous n’en sommes pas au stade où nous devons demander des économies d’énergie », soulignant la nécessité de garantir la stabilité des activités industrielles et économiques.

Interrogée sur d’éventuelles mesures supplémentaires pour atténuer l’impact de la hausse des prix, la dirigeante japonaise a affirmé : « Nous ne pensons pas être dans une situation nécessitant l’élaboration rapide d’un budget supplémentaire. »

« Nous surveillerons attentivement les effets de la hausse des prix sur les ménages et les activités des entreprises, et nous réagirons avec souplesse », a-t-elle dit. Questionnée sur un éventuel rétablissement des subventions sur l’électricité et le gaz de ville, elle a promis de « prendre les mesures nécessaires en fonction de l’évolution de la situation ».

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]