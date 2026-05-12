Un train régional offre la possibilité de diffuser des musiques créées par des particuliers

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Une compagnie ferroviaire régionale du centre du Japon a commencé à vendre le droit de diffuser dans ses trains des morceaux originaux composés par des particuliers, dans le cadre de ses initiatives de revitalisation locale.

Ce projet a été lancé à la demande d’une municipalité de la région souhaitant créer de nouvelles ressources touristiques. Toyama Chihô Tetsudô, dont le siège se trouve dans la ville de Toyama, a mis en vente en janvier le droit de diffuser une composition originale pour 250 000 yens (environ 1 350 euros).

Le morceau doit durer moins de vingt secondes ; les reprises de chansons existantes ainsi que les morceaux comportant des paroles ne sont pas autorisés. La musique sélectionnée est diffusée pendant quatre mois à chaque arrivée d’un train en gare de gare d’Etchû-Funahashi — soit 123 passages les jours de semaine et 87 le week-end. En plus des droits de diffusion, les acheteurs reçoivent des photographies prises à l’intérieur des dépôts de trains de la compagnie. Depuis le 1er mai, une pièce pour piano composée par un habitant de Tokyo âgé de 27 ans est diffusée à l’arrivée des trains dans cette gare.

Toyama Chihô Tetsudô exploite des lignes ferroviaires utilisées par les travailleurs, les étudiants et les touristes. L’une de ses lignes relie notamment la ville de Toyama à la station thermale d’Unazuki, située dans l’est de la préfecture.

Ces dernières années, la baisse du nombre de passagers et le vieillissement des infrastructures ont fragilisé l’entreprise, dont l’activité ferroviaire a enregistré une perte nette d’environ 838 millions de yens (4,52 millions d’euros) pour l’exercice fiscal 2024. Cette situation a conduit à envisager la suppression de certains tronçons de lignes. La compagnie est actuellement en discussion avec sept municipalités, dont Funahashi.

Funahashi, ville-dortoir proche de Toyama, compte environ 3 300 habitants. Avec une superficie totale d’environ 3,47 kilomètres carrés, il s’agit du plus petit village du Japon. Toyama Chihô Tetsudô constitue le seul moyen de transport public reliant cette petite localité à la capitale préfectorale voisine.

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