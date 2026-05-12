Le Japon organise une conférence internationale sur l’utilisation pacifique de l’Antarctique

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Une conférence internationale organisée par le Japon afin de débattre de l’utilisation pacifique de l’Antarctique s’est ouverte lundi à Hiroshima, dans un contexte où la question de la protection de l’environnement suscite une attention particulière face à l’essor du tourisme sur le continent blanc.

Environ 400 responsables gouvernementaux et chercheurs issus d’une cinquantaine de pays — dont les États-Unis, la Chine, la Russie et l’Ukraine — participent à cette 48e réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, qui se tient pendant onze jours.

Il s’agit de la troisième fois que le Japon accueille cette conférence, après les éditions organisées à Tokyo en 1970 et à Kyoto en 1994.

Parmi les principaux sujets à l’ordre du jour figure la manière d’encadrer et de réguler des activités touristiques de plus en plus diversifiées.

D’après l’Association internationale des tours opérateurs de l’Antarctique, environ 117 000 touristes se sont rendus sur ce continent durant la saison 2024-2025, soit quinze fois plus qu’il y a trente ans.

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