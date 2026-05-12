Le couple impérial japonais se rendra aux Pays-Bas et en Belgique en juin

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L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako effectueront des visites officielles aux Pays-Bas et en Belgique en tant qu’invités d’État, du 13 au 26 juin.

Le programme a été approuvé mardi lors d’un conseil des ministres.

La famille impériale japonaise entretient depuis longtemps des relations étroites avec les familles royales des deux pays européens. Le Japon et la Belgique célèbrent cette année le 160e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Selon l’Agence de la maison impériale, l’empereur et l’impératrice arriveront le 13 juin à Amsterdam, avant de rejoindre Bruxelles le 20 juin.

Le couple impérial doit notamment participer à des banquets organisés par les souverains des deux pays. Naruhito et Masako déposeront également des fleurs devant des monuments dédiés aux morts de guerre.

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