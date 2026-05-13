Sécurité économique et Taïwan : Takaichi Sanae a rencontré Scott Bessent à Tokyo

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La Première ministre japonaise Takaichi Sanae et le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent se sont rencontrés mardi à Tokyo afin de réaffirmer la coopération bilatérale en matière de sécurité économique, notamment dans les domaines des investissements stratégiques et des minerais critiques, à l’approche de la prochaine visite du président Donald Trump en Chine.

Bessent, qui accompagnera le dirigant américain lors de ce déplacement, a déclaré aux journalistes après la rencontre : « Nous avons discuté de la visite du président ainsi que de l’importance de la relation bilatérale entre le Japon et les États-Unis. »

Takaichi a écrit sur X qu’elle avait été informée par Bessent de l’état actuel des relations entre les États-Unis et la Chine.

Le gouvernement nippon craint que Trump ne conclue un accord avec le président chinois Xi Jinping en laissant sans résolution plusieurs questions de sécurité majeures, notamment celle de Taïwan. Tokyo espère qu’une coordination préalable avec Bessent, figure clef de la politique américaine à l’égard de la Chine, permettra d’éviter un tel scénario.

Lors de la rencontre de mardi, Takaichi a également évoqué un projet visant à renforcer les chaînes d’approvisionnement japonaises et américaines. Elle a aussi souligné la nécessité de réduire les risques liés à une utilisation malveillante de modèles d’intelligence artificielle de pointe, tels que Claude Mythos, développé par la start-up américaine Anthropic.

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