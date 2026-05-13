De fameux emballages de chips Calbee seront en noir et blanc en raison de l’instabilité au Moyen-Orient

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Calbee a annoncé mardi son intention d’adopter des emballages monochromes pour 14 de ses principaux produits, dont ses célèbres chips.

Cette décision intervient dans un contexte d’inquiétudes concernant l’approvisionnement en matières premières utilisées pour l’impression des emballages, notamment les encres et les solvants, en raison d’une pénurie de naphta liée aux troubles persistants au Moyen-Orient.

« Nous accordons une grande importance à l’approvisionnement stable de nos produits », a déclaré un responsable des relations publiques de l’entreprise. Les produits dotés de ce nouvel emballage devraient arriver dans les magasins à partir du 25 mai. Sont notamment concernés neuf produits de la gamme Potato Chips, ainsi que les chips de crevettes Kappa Ebisen et les céréales Frugra.

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