Le Japon se fournira à 70 % en pétrole à partir de sources autres que le Moyen-Orient

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Le Japon devrait assurer plus de 70 % de ses approvisionnements en pétrole brut de juin auprès de sources situées hors du Moyen-Orient, a déclaré mardi la Première ministre Takaichi Sanae.

Lors d’une réunion ministérielle tenue le même jour, la dirigeante japonaise a demandé au ministre de l’Économie, Akazawa Ryôsei, de poursuivre les efforts afin d’augmenter davantage, en juillet, la part des importations de pétrole provenant de sources alternatives.

Compte tenu des progrès réalisés dans ce domaine, la Première ministre a indiqué que le gouvernement ne procéderait pas à de nouvelles libérations de réserves pétrolières stratégiques ce mois-ci.

En juin, le Japon prévoit de s’approvisionner en pétrole brut auprès de pays d’Afrique, en plus des États-Unis, de l’Amérique latine et de l’Asie centrale.

Par ailleurs, le gouvernement nippon commencera à accepter à partir de lundi prochain les demandes des établissements médicaux concernant la mise à disposition de 5 000 gants médicaux issus des stocks stratégiques de l’État, dont la libération avait été annoncée le mois dernier en raison d’un risque de pénurie due à la situation instable au Moyen-Orient.

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