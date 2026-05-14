Pourquoi les corbeaux sont-ils noirs ? La découverte d’une équipe japonaise

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Une équipe de recherche dirigée par le professeur Takeuchi Sakae, de l’Université d’Okayama, a annoncé avoir identifié le mécanisme scientifique expliquant pourquoi les corbeaux sont noirs.

Les chercheurs ont mené une analyse fonctionnelle portant sur le rôle d’un récepteur présent dans les cellules responsables de la couleur des plumes des oiseaux. Ils ont découvert que, chez les corbeaux, il existe une forte probabilité que « l’interrupteur produisant la couleur noire » reste activé en permanence.

Il y a environ trente ans, le professeur Takeuchi avait découvert que le récepteur appelé MC1R (récepteur de la mélanocortine 1), présent dans les cellules pigmentaires des oiseaux et des mammifères, joue un rôle dans le contrôle de la couleur du plumage. Il avait également démontré que ce récepteur s’active sous l’effet de stimuli hormonaux et favorise la synthèse de mélanine noire. Toutefois, son fonctionnement précis chez les oiseaux sauvages restait jusqu’à présent mal compris.

L’équipe de recherche a produit le récepteur MC1R du grand corbeau japonais (hashibuto-garasu) dans des cellules cultivées afin de l’analyser en détail. Les chercheurs ont constaté que le MC1R des corbeaux reste activé même en l’absence de stimulation hormonale, favorisant ainsi en continu la production de mélanine noire.

Ils ont également observé que, chez d’autres oiseaux, une seule mutation sur un point spécifique de la séquence génétique du MC1R suffisait à provoquer un noircissement du plumage. Chez les corbeaux, en revanche, plusieurs mutations interagissent entre elles et entraînent une activation permanente du récepteur MC1R.

Le professeur Takeuchi a déclaré : « Je pense que notre mission consiste à expliquer scientifiquement des faits que nous considérons comme évidents, comme le fait que les corbeaux soient noirs. Je suis donc heureux d’avoir pu l’élucider. »

L’étude a été publiée en avril dans une revue scientifique internationale spécialisée en endocrinologie.

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