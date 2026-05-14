Conserver son nom de jeune fille après le mariage : le gouvernement japonais reporte le projet de loi

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Le gouvernement japonais renoncera à présenter, durant l’actuelle session parlementaire, un projet de loi visant à légaliser l’utilisation du nom de jeune fille après le mariage.

Selon des sources gouvernementales, les commissions du Cabinet des deux chambres du Parlement, chargées d’examiner ce projet sur les noms de famille, sont actuellement mobilisées par d’autres textes, notamment un projet de loi visant à créer un conseil national du renseignement ainsi qu’une révision de la loi sur la promotion de la sécurité économique.

L’administration de la Première ministre Takaichi Sanae souhaite également que le Parlement donne la priorité à l’adoption d’un texte d’initiative parlementaire prévoyant des sanctions contre la destruction du drapeau japonais avant la fin de la session en juillet.

Le Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir) et son partenaire de coalition, le Parti pour l’innovation du Japon, plaident pour la légalisation de l’usage du nom de naissance. Takaichi s’est notamment montrée favorable à ce que les personnes mariées puissent utiliser exclusivement ce nom sur leurs documents officiels.

Cependant, certains membres du PLD favorables à un système optionnel de double nom de famille pour les couples mariés s’opposent à cette réforme, estimant qu’elle ne résoudrait pas fondamentalement le problème. D’autres ont exprimé des inquiétudes quant à la confusion que pourrait provoquer une différence entre les noms figurant sur les documents officiels et ceux enregistrés dans le registre familial.

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