Sharp lancera un téléviseur dotée d’intelligence artificielle générative

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Sharp a annoncé jeudi le lancement progressif, à partir du 23 mai, de 15 modèles de téléviseurs équipés d’intelligence artificielle générative.

Le prix devrait se situer entre environ 275 000 et 935 000 yens (1 480 et 5 050 euros), Ils permettront aux utilisateurs de converser à l’écran avec des personnages virtuels quasi grandeur nature nommés Daiki et Ayumi. Ils proposeront également des recommandations de programmes télévisés en fonction des préférences et de l’humeur des utilisateurs.

L’entreprise japonaise a développé les fonctions AQUOS AI à partir de ChatGPT.

Le service de conversation sera gratuit jusqu’à 50 échanges par mois. Ce plafond pourra être porté à 400 conversations moyennant un abonnement mensuel de 495 yens (2,6 euros).

« Nous espérons transformer le rôle même du téléviseur grâce à l’IA », a déclaré un responsable de Sharp.

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