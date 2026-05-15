Risque de cyberattaques avec Claude Mythos : « une course contre la montre », a dit Takaichi

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La Première ministre Takaichi Sanae a déclaré jeudi que le gouvernement accélérait l’adoption de mesures face aux menaces de cybersécurité posées par le modèle d’intelligence artificielle Claude Mythos, qualifiant ces efforts de « course contre la montre ».

« La découverte des vulnérabilités (dans les systèmes) est une course contre la montre », a affirmé la dirigeante japonaise lors d’une réunion avec Taira Masaaki, président du siège de la stratégie nationale de cybersécurité du Parti libéral-démocrate. « J’ai donné des instructions afin d’élaborer des mesures concrètes et de les mettre en œuvre », a-t-elle ajouté.

Taira a remis à la Première ministre une proposition visant à renforcer en profondeur les mesures liées à l’intelligence artificielle (photo ci-dessus), mettant en garde contre les risques de cyberattaques utilisant Mythos. Il a également demandé l’adoption de mesures destinées à renforcer les capacités de cyberdéfense de l’ensemble des opérateurs d’infrastructures critiques.

Mythos, développé par la start-up américaine Anthropic, se distingue notamment par sa capacité à identifier les failles dans les systèmes informatiques, ce qui suscite des inquiétudes quant à une éventuelle utilisation dans des cyberattaques.

Anthropic n’a pas rendu ce modèle public, et seules quelques entreprises et organisations y ont accès. Les trois grandes banques japonaises — MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. et Mizuho Bank — travaillent actuellement à obtenir un accès au système.

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