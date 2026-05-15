United Airlines ouvrira deux nouvelles lignes vers le Japon

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United Airlines (UA) a annoncé jeudi l’ouverture prochaine de deux nouvelles liaisons reliant les villes de Chicago et San Francisco au Japon.

Avec ces nouvelles lignes, la compagnie américaine espère profiter de l’essor de la popularité des voyages vers le Japon.

Plus précisément, l’entreprise lancera à partir du 24 octobre un service régulier quotidien aller-retour entre l’aéroport international de Narita et Chicago. United Airlines deviendra ainsi la première compagnie aérienne américaine à exploiter cette liaison.

UA proposera également trois vols aller-retour par semaine entre l’aéroport de New Chitose, près de Sapporo (Hokkaidô), et San Francisco. Cette liaison saisonnière hivernale sera opérée du 11 décembre jusqu’en mars prochain. Selon la compagnie, il s’agira du premier vol sans escale entre le territoire continental des États-Unis et Sapporo.

Dans un communiqué, Patrick Quayle, vice-président senior chargé de la planification du réseau et des alliances mondiales chez UA, a déclaré : « Que les voyageurs rêvent de skier à Sapporo, prévoient un voyage d’affaires à Tokyo agrémenté de découvertes touristiques, ou envisagent une aventure encore plus vaste à travers l’Asie, United Airlines offre davantage de moyens de s’y rendre que n’importe quelle autre compagnie aérienne américaine. »

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