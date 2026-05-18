« Détective Conan » : Yamazaki Wakana, doubleuse de Ran depuis environ 30 ans, est décédée

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La comédienne de doublage Yamazaki Wakana, qui prêtait sa voix à Mori Ran, personnage majeur de la célèbre série d’animation Détective Conan, est décédée des suites d’une maladie le 18 avril. Elle avait 61 ans. L’information a été relayée vendredi.

Originaire de Yokohama, Yamazaki doublait Ran depuis environ trente ans. Elle avait également interprété de nombreux autres rôles dans des animes, notamment le personnage principal de Himitsu no Akko-chan.

Elle a aussi longtemps travaillé comme narratrice pour l’émission de divertissement Sunday Japon.

En février, Yamazaki avait suspendu ses activités professionnelles afin de se consacrer au traitement de sa maladie.

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