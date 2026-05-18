Un couple japonais suspecté d’avoir commandité un vol avec meurtre a été arrêté

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La police japonaise a arrêté dimanche un homme de 28 ans et son épouse de 25 ans dans le cadre d’une affaire de vol avec meurtre visant une femme âgée dans la ville de Kaminokawa, dans la préfecture de Tochigi, près de Tokyo. Les enquêteurs les soupçonnent d’avoir joué le rôle de commanditaires en donnant des instructions aux auteurs de l’attaque.

Cela intervient après l’arrestation de quatre garçons de 16 ans, tous lycéens, soupçonnés d’être les exécutants. La police préfectorale de Tochigi avait arrêté le premier adolescent jeudi, jour du crime, le deuxième vendredi, puis les troisième et quatrième samedi.

Les enquêteurs n’ont pas indiqué si les suspects reconnaissaient les faits. Ceux-ci auraient fait irruption dans le domicile de la victime, l’agressant mortellement et blessant ses deux fils jeudi dans la matinée.

Les deux présumés commanditaires, originaires de Yokohama, ont été arrêtés pour suspicion de vol avec meurtre. L’homme, Takemae Kaitô, a été interpellé alors qu’il tentait de quitter le pays depuis l’aéroport de Haneda. Son épouse, Takemae Miyû, a été placée en garde à vue dans un hôtel de la préfecture de Kanagawa où elle séjournait avec leur fille de sept mois. Le couple est sans emploi.

Les enquêteurs estiment qu’il pourrait exister d’autres commanditaires et que les quatre adolescents auraient été recrutés par un groupe criminel anonyme et mouvant de type « tokuryû » pour participer à l’attaque.



L’épouse arrêtée par la police cache son visage avec une capuche (le 17 mai)

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