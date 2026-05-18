Hantavirus : le Japon a fourni des antiviraux Avigan à la Grande-Bretagne

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Le gouvernement japonais a fourni vendredi à la Grande-Bretagne des doses du médicament antiviral Avigan issues de ses stocks stratégiques en réponse à une épidémie de hantavirus, a annoncé lundi le ministre japonais de la Santé, Ueno Kenichirô.

La Grande-Bretagne a accueilli des passagers d’un navire de croisière à bord duquel l’épidémie s’est déclarée lors d’une traversée de l’océan Atlantique. Parmi eux figure un ressortissant japonais.

Selon le ministère, cet approvisionnement a été effectué à la demande du gouvernement britannique sur la base d’un mémorandum d’entente bilatéral.

Il n’existe actuellement aucun traitement établi contre le hantavirus, mais des données issues d’études animales indiquent qu’Avigan pourrait améliorer les chances de survie des patients. Les autorités japonaises ont précisé que cette aide n’affectait pas les stocks nationaux du médicament.

Ueno Kenichirô a exprimé sa gratitude envers la Grande-Bretagne pour avoir pris en charge le ressortissant japonais à bord d’un vol affrété et assuré son suivi sanitaire sur place. « Nous continuerons à travailler étroitement avec la communauté internationale afin de prévenir la propagation des infections », a-t-il déclaré.



Le ministre de la Santé, Ueno Kenichirô

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