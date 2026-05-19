Vingt patients sont décédés au Japon après l’administration du médicament Tavneos

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Kissei Pharmaceutical a annoncé que 20 patients seraient décédés après avoir reçu Tavneos, un traitement contre les vascularites commercialisé par l’entreprise au Japon.

Tavneos, développé par ChemoCentryx, filiale du laboratoire américain Amgen, aurait été administré à environ 8 500 patients jusqu’à fin avril depuis sa mise sur le marché japonais en juin 2022.

Des troubles hépatiques, mentionnés comme effet secondaire possible dans la notice du médicament, ont été observés chez les 20 patients concernés. Kissei Pharmaceutical enquête actuellement sur un éventuel lien de causalité entre le traitement et ces décès.

À la suite de ces signalements, le ministère de la Santé a demandé à l’entreprise, basée dans la ville de Matsumoto dans la préfecture de Nagano, de déconseiller l’administration du médicament à de nouveaux patients. Le ministère prévoit également d’exiger que la notice fasse explicitement mention du risque d’atteinte hépatique.

Les autorités envisagent par ailleurs de retirer l’autorisation du médicament ou de procéder, si nécessaire, à une inspection sur site de l’entreprise.

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