Quatre jeunes Japonais remportent un prix au plus grand concours de bourses de ballet au monde

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Sai Yûsei

Le danseur de ballet Sai Yûsei a remporté lundi le Grand Prix Jeunesse lors de l’édition 2026 du concours international de ballet Youth America Grand Prix (YAGP), le plus important concours de bourses de ballet au monde, qui s’est tenu à Houston.

« J’ai encore du mal à y croire », a déclaré le jeune homme de 15 ans, vivant en Californie, lors d’une interview en ligne. « Je suis absolument ravi. »

Le YAGP offre des bourses aux danseurs prometteurs qui ont entre 9 et 19 ans, ce qui leur permet d’aller étudier dans de prestigieuses écoles de danse partout dans le monde.

Sai a expliqué que son expérience acquise lors du Prix de Lausanne, en Suisse, où il avait terminé cinquième en février, l’avait beaucoup aidé. « Le plus important, c’était de pouvoir prendre du plaisir à danser », a-t-il ajouté.

Parmi les autres participants japonais, Teranishi Sôta, 12 ans, a remporté la catégorie junior masculine, tandis que Takahashi An, 14 ans, s’est imposée dans la catégorie junior féminine. Katayama Daigaku, 12 ans, a quant à lui remporté la catégorie de danse classique masculine dans la division précompétitive réservée aux enfants âgés de 9 à 11 ans.



Katayama Daigaku



Takahashi An



Teranishi Sôta

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