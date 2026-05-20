Deux Japonais et une Chinoise agressés au couteau au Shanghai World Financial Center

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Un homme armé d’un couteau à fruits a agressé trois personnes mardi vers midi dans un restaurant japonais situé au Shanghai World Financial Center (photo ci-dessus), un immeuble de bureaux dans le quartier financier de la ville.

Selon un haut responsable du ministère japonais des Affaires étrangères, les victimes sont deux ressortissants japonais et une femme chinoise. Aucun d’eux n’a subi de blessures mettant sa vie en danger.

Le Shanghai World Financial Center a été développé par le promoteur immobilier japonais Mori Building et de nombreuses entreprises nippones y possèdent des bureaux. À la suite de l’attaque, l’ambassade du Japon en Chine a envoyé un courriel appelant les ressortissants japonais présents dans le pays à faire preuve de vigilance.

D’après ce message, la partie japonaise a demandé au gouvernement chinois de faire toute la lumière sur les circonstances de l’attaque, de punir sévèrement les responsables et de garantir la sécurité des citoyens japonais.

L’agresseur, âgé de 59 ans, a été maîtrisé sur place par la police. Selon les autorités locales, l’homme souffrirait de troubles mentaux et tenait des propos incohérents. D’après les informations recueillies par un employé d’un commerce voisin auprès du personnel du restaurant, l’individu serait entré dans l’établissement avant de poignarder les trois victimes, puis se serait assis sur le sol. Le vendeur a raconté que des cris avaient retenti immédiatement après l’attaque et que de nombreux clients avaient tenté de fuir, plongeant les lieux dans la confusion.

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