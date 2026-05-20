Le président Donald Trump a acheté des actions de Kura Sushi USA

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Le président Donald Trump a acquis pour entre 1 et 5 millions de dollars d’actions de Kura Sushi USA, filiale de la chaîne japonaise de sushi sur tapis roulant Kura Sushi.

Ces transactions ont été révélées dans les déclarations financières publiées par l’U.S. Office of Government Ethics.

Les acquisitions d’actions par un dirigeant en exercice sont généralement limitées en raison des risques de conflits d’intérêts.

Selon ces documents, Trump aurait réalisé environ 3 700 transactions sur des titres financiers entre janvier et mars.

Outre des actions de Kura Sushi USA — société entrée au Nasdaq en août 2019 — il a également acheté des actions de grands groupes technologiques américains tels que NVIDIA, Oracle, Microsoft et Amazon.

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