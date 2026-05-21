« Tokonoma Garden » : un paysagiste japonais remporte la médaille d’argent à un salon floral de Londres

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Le paysagiste Ishihara Kazuyuki, originaire de la préfecture de Nagasaki, a remporté une médaille d’argent doré au Chelsea Flower Show, inauguré mardi à Londres.

Son œuvre, intitulée « Tokonoma Garden » (photo ci-dessus), a reçu la deuxième plus haute distinction dans la principale catégorie du concours, « Show Garden », et a été largement saluée pour son harmonie et sa beauté traditionnelle, selon les organisateurs de l’événement.

Le tokonoma est une alcôve surélevée encastrée caractéristique des pièces traditionnelles japonaises. La création d’Ishihara met en scène du sable blanc, des pierres et de la mousse disposés autour d’une structure inspirée de cet espace traditionnel.

« Ce jardin incarne à la fois des souvenirs personnels et des valeurs universelles liées à l’unité familiale et à la communauté, offrant aux visiteurs un lieu propice à la pause, à la réflexion et à l’appréciation de la beauté de la nature », ont déclaré les organisateurs.



Ishihara Kazuyuki

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