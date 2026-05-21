Un jeune japonais arrêté pour conduite dangereuse dans une fausse voiture de police

Actualités

La police de Tokyo a arrêté un homme de 23 ans soupçonné d’avoir conduit en état d’ivresse un véhicule modifié pour ressembler à une voiture de police banalisée.

Selon la division des enquêtes routières de la Police métropolitaine de Tokyo, Nakamura Ren, habitant de la ville de Toda dans la préfecture de Saitama au nord de Tokyo, reconnaît les faits de conduite dangereuse ayant entraîné des blessures.

Il est soupçonné d’avoir conduit cette fausse voiture de police et d’avoir percuté un poteau électrique dans l’arrondissement de Nerima vers 1 h 20 du matin le 21 décembre dernier (photo ci-dessus), alors qu’il se trouvait dans un état rendant une conduite normale difficile en raison de l’alcool. Sa petite amie, âgée de 22 ans et assise côté passager, a été blessée et a nécessité trois mois de soins pour se rétablir.

La jeune femme avait conduit le faux véhicule de police jusqu’au lieu de travail à temps partiel de Nakamura dans l’arrondissement de Shinjuku, où il consommait de l’alcool, avant qu’il ne prenne lui-même le volant.

Nakamura aurait parcouru environ dix kilomètres en utilisant un gyrophare rouge et une sirène sur le faux véhicule de police, commettant au passage quinze infractions au code de la route, notamment des franchissements de feux rouges et des excès de vitesse.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]