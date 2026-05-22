Pour la première fois au Japon, une maire s’absentera pour son congé maternité

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La maire d’une ville de la préfecture de Kyoto a annoncé jeudi qu’elle prendrait un congé maternité à partir de cet été.

Kawata Shôko, maire de Yawata âgée de 35 ans, serait la première maire en exercice au Japon à prendre un congé maternité, selon la municipalité. Elle est actuellement la plus jeune maire du pays.

Mariée depuis décembre dernier, Kawata devrait accoucher à la mi-septembre. Elle prévoit de prendre entre six et huit semaines de congé avant la naissance, puis huit semaines supplémentaires après l’accouchement.

« Je suis surprise d’apprendre qu’il s’agira du premier cas d’une maire prenant un congé maternité après son entrée en fonction », a-t-elle déclaré aux journalistes. « Je mets tout en œuvre pour que cela n’ait pas d’impact sur l’administration municipale ni sur la mise en œuvre de mes engagements électoraux. »

Pendant son absence, l’adjoint au maire assurera l’intérim. Kawata continuera toutefois de recevoir des informations en ligne et par d’autres moyens.

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