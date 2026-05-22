Travail illégal des résidents étrangers : le Japon annonce de nouvelles mesures de lutte

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Le ministre de la Justice, Hiraguchi Hiroshi, a annoncé vendredi un nouveau train de mesures destiné à renforcer la lutte contre les ressortissants étrangers séjournant et travaillant illégalement au Japon.

Ce programme, baptisé « Zero Illegal Foreign Residents Plan », définit les priorités de l’Agence japonaise des services d’immigration sur la base d’un ensemble global de mesures concernant les ressortissants étrangers publié en janvier. La Première ministre Takaichi Sanae fait de ce dossier l’une des priorités de son gouvernement.

Le plan prévoit notamment de renforcer le système de collecte et d’analyse des informations publiées sur les réseaux sociaux afin de détecter les emplois illégaux, ainsi que d’intensifier les contrôles contre les employeurs favorisant ces pratiques.

Face aux informations faisant état d’un trafic de fausses cartes de résidence via les réseaux sociaux, l’agence prévoit également d’introduire un outil dédié à la collecte de données.

Les autorités comptent par ailleurs renforcer les mesures visant à empêcher que les exploitations de récupération de métaux et de déchets plastiques ne deviennent des foyers d’emploi illégal, alors que leur nombre augmente dans un contexte de flambée des prix des métaux.



Le ministre de la Justice, Hiraguchi Hiroshi

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