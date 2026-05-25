Osaka envisage un troisième référendum sur le projet de « métropole »

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Une commission de l’assemblée municipale d’Osaka a approuvé vendredi une proposition visant à créer un conseil statutaire chargé d’élaborer un système pour le projet dit de « métropole d’Osaka », mesure phare du parti politique régional Osaka Ishin no Kai.

Avec le soutien celui-ci, la proposition devrait être adoptée lors d’une séance plénière du conseil municipal mercredi prochain, puis par l’assemblée préfectorale d’Osaka le 3 juin. La préfecture et la ville devraient ensuite organiser rapidement la première réunion du conseil.

Le projet de réorganisation administrative de la ville avait déjà été rejeté lors de deux référendums organisés dans cette grande ville de l’ouest du Japon, en 2015 puis en 2020.

Le conseil doit désormais reprendre les discussions sur la manière de réorganiser les 24 arrondissements actuels de la ville en arrondissements spéciaux comparables à ceux de Tokyo. Il devrait également débattre de la possibilité d’organiser un référendum à l’échelle de toute la préfecture, et non plus seulement dans la ville d’Osaka.

Le gouverneur de la préfecture, Yoshimura Hirofumi, souhaite organiser un nouveau référendum sur cette question le même jour que l’élection du gouverneur prévue lors des élections locales unifiées du printemps prochain. Il a précisé qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat si le référendum n’était pas organisé simultanément.

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