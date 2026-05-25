Découverte scientifique japonaise : la démarche latérale des crabes viendrait d’un ancêtre apparu il y a 200 millions d’années

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La démarche latérale des crabes trouverait son origine chez un ancêtre ayant vécu sur Terre il y a environ 200 millions d’années, selon une équipe dirigée par Kawabata Yûki, professeur associé à l’école doctorale des sciences et technologies intégrées de l’Université de Nagasaki.

Selon lui, cette démarche latérale emblématique des crabes « présente un avantage pour échapper aux prédateurs, notamment parce qu’elle permet de se déplacer rapidement vers la gauche ou la droite et rend difficile la prévision de la direction de fuite ».

Le chercheur estime que l’évolution vers ce mode de déplacement pourrait avoir favorisé la diversification et le succès évolutif des crustacés.

L’étude a été publiée en avril dans une revue scientifique internationale spécialisée dans les sciences du vivant.

L’équipe a enregistré les mouvements de 50 espèces de crabes : 35 se déplaçant latéralement et 15 marchant vers l’avant. En comparant ces données aux plus récents arbres phylogénétiques établis à partir d’analyses génétiques, les chercheurs ont tenté de déterminer à quelle époque la marche latérale était apparue.

Les résultats suggèrent que la marche latérale aurait évolué une seule fois à partir d’ancêtres marchant vers l’avant, au début du Jurassique il y a environ 200 millions d’années, avant d’être conservée chez de nombreuses espèces sans disparaître par la suite.

Les chercheurs avancent également qu’à cette époque, la Terre connaissait d’importants bouleversements environnementaux, notamment la fragmentation du supercontinent Pangée et l’expansion des mers peu profondes. Ces changements auraient élargi les habitats disponibles pour les crabes et créé des conditions favorables à leur diversification.

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