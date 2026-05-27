Un chasseur « Shiden Kai » de la Seconde Guerre mondiale a été remonté du fond de la mer

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Le fuselage d’un chasseur Shiden Kai de l’ancienne marine impériale japonaise, coulé dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale au large de la ville d’Akune, dans la préfecture de Kagoshima, a été remonté du fond de la mer début avril.

L’Association pour la préservation du patrimoine de guerre de Hokusatsu pour les générations futures, une organisation à but non lucratif de Kagoshima à l’origine du projet, travaille actuellement à la création d’un espace d’exposition permanent. Elle souhaite offrir aux personnes ayant vécu la guerre comme à celles qui ne l’ont pas connue une occasion de réfléchir à la paix selon leurs propres valeurs.

Le Shiden Kai avait été développé vers la fin de la guerre comme nouveau chasseur destiné à remplacer le célèbre Mitsubishi A6M Zero. Il est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre techniques de l’ancienne marine japonaise. Environ 400 appareils ont été produits mais, en dehors de celui récemment récupéré, un seul appareil complet était jusqu’à présent conservé au Musée du Shiden Kai, dans la préfecture d’Ehime.

Selon l’association et d’autres sources, l’avion récupéré était piloté par Hayashi Yoshishige, capitaine du 407e escadron aérien de la base navale aérienne de Matsuyama. Le 21 avril 1945, l’appareil avait été touché lors d’un combat contre des avions américains au-dessus du nord de la préfecture de Kagoshima. Hayashi est mort au combat.

Le projet de récupération a débuté lorsque Himoto Eisuke, représentant de l’association, a entendu il y a plusieurs années un antiquaire local évoquer la présence d’un avion au large de la côte de Wakimoto, à Akune. D’abord sceptique, l’association a finalement mené quatre enquêtes sous-marines. Les chercheurs ont notamment identifié sur une aile deux canons de 20 millimètres, caractéristique distinctive du Shiden Kai.

Entre 2024 et 2025, environ huit millions de yens de dons ont été collectés afin de financer l’opération. Des messages de soutien ont également été envoyés par des familles d’anciens membres du 407e escadron. Himoto se souvient : « Je doutais parfois de notre capacité à réussir, mais ces messages m’ont donné du courage. »

L’opération présentait de grandes difficultés : près de cinq tonnes de sable recouvraient l’appareil au fond de l’eau, tandis que l’avion lui-même pesait environ neuf tonnes. Les ailes déjà endommagées risquaient de se briser au moindre déséquilibre. Le 8 avril, les plongeurs ont soigneusement dirigé les opérations et, après environ six heures de travail, sont parvenus à sortir l’avion de l’eau. « J’étais incapable de parler tant l’émotion était forte. J’avais l’impression de voler dans le ciel », raconte Himoto.

L’association prépare désormais la construction d’un musée sur l’ancien site de la base navale aérienne d’Izumi, d’où avaient décollé environ 200 pilotes kamikazes. L’appareil récupéré devrait y être exposé avant la fin de l’année.

Himoto souhaite que « chaque personne qui contemplera cet avion puisse réfléchir à sa manière à la guerre, aux êtres humains, au sacrifice et à l’amour familial ».

Sur le site du National Museum of the United States Air Force, le Shiden Kai est présenté comme « le meilleur chasseur utilisé en grand nombre » par le Japon pendant la guerre et comme « un adversaire redoutable dans les derniers mois du conflit ».

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