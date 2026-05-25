Cannes : Okamoto Tao devient la première actrice japonaise à recevoir le prix d’interprétation féminine

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Les actrices Okamoto Tao et Virginie Efira ont remporté samedi le prix d’interprétation féminine du 79e Festival de Cannes pour leurs rôles dans le film Soudain, réalisé par Hamaguchi Ryûsuke.

Okamoto Tao devient ainsi la première actrice japonaise à recevoir cette récompense. Parmi les acteurs japonais, Yagira Yûya et Yakusho Kôji avaient auparavant remporté le prix d’interprétation masculine à Cannes.

« La seule raison pour laquelle une actrice japonaise ordinaire comme moi se tient ici aujourd’hui, c’est tout simplement grâce à notre incroyable réalisateur », a déclaré la comédienne âgée de 41 ans, lors de la cérémonie de remise des prix.

Revenant sur le tournage, Virginie Efira a affirmé qu’il s’agissait d’une expérience de vie qu’elle n’oublierait jamais.

Outre le film de Hamaguchi, un total de 22 œuvres étaient en compétition cette année, parmi lesquelles Sheep in the Box du réalisateur Kore-eda Hirokazu, ainsi que Quelques jours à Nagi de Fukada Kôji.

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