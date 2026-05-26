Une odeur irritante à Ginza a indisposé plusieurs personnes

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Vingt-six personnes ont signalé lundi des douleurs à la gorge et d’autres symptômes après la propagation d’une odeur irritante dans le complexe commercial Ginza Six, selon le Département de la police métropolitaine et les pompiers de Tokyo.

Parmi elles, 25 ont été transportées à l’hôpital. Toutes étaient conscientes.

Vers midi, la police a reçu un appel d’urgence signalant une forte odeur irritante ainsi que des personnes en train de tousser près d’un distributeur automatique de billets dans une agence bancaire située au rez-de-chaussée du bâtiment.

Selon des sources proches de l’enquête, un homme aurait utilisé un spray lacrymogène contenant vraisemblablement de la capsaïcine (la substance responsable du piquant des piments) avant de prendre la fuite à pied.

La police enquête également sur des informations faisant état d’une altercation entre plusieurs étrangers sur les lieux, dans ce quartier commerçant très fréquenté où ambulances et véhicules de police se sont rapidement déployés.

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