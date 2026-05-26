Les restes de 193 Japonais morts à la guerre ont été placés dans un grand cimetière de Tokyo

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Le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a organisé lundi une cérémonie afin d’ajouter les restes de 193 Japonais morts pendant la guerre au Cimetière national de Chidorigafuchi, qui accueille les dépouilles non identifiées de Japonais décédés à l’étranger durant la Seconde Guerre mondiale.

Avec cette nouvelle inhumation, le nombre total de personnes reposant dans ce cimetière atteint désormais 371 167, y compris d’anciens détenus envoyés en Sibérie après le conflit.

Les nouveaux restes ont été recueillis notamment en Russie et sur l’île d’Iwo Jima, dans le Pacifique.

Environ 430 personnes ont assisté à la cérémonie, parmi lesquelles la Première ministre Takaichi Sanae et la princesse Kako, deuxième fille du prince héritier Fumihito, ainsi que des familles endeuillées.

Dans son discours, le ministre de la Santé Ueno Kenichirô a déclaré : « Afin de ne jamais répéter les tragédies de la guerre, nous transmettrons ces souvenirs de génération en génération et contribuerons autant que possible à une paix et une prospérité durables dans le monde. »

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